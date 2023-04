La regina di Danimarca riprende sue attività dopo l'operazione

Dopo l'operazione alla schiena di fine febbraio, la regina di Danimarca Margrethe II ha ripreso le sue attività ufficiali oggi con un'apparizione pubblica in occasione del suo 83/o compleanno.

Accompagnata dalla famiglia reale, la regina ha salutato la folla dal balcone del suo palazzo di Amalienborg a Copenaghen.

"Lunga vita alla Danimarca", è l'augurio della sovrana alla numerosa folla che si era radunata davanti al palazzo.

Secondo i media danesi, è stata la prima volta che la famiglia reale è apparsa pubblicamente al completo da quando la regina ha privato dei titoli principeschi i quattro figli del principe Joachim, il suo figlio più giovane.

Quest'ultimo aveva espresso pubblicamente la sua amarezza dopo la decisione della madre, che si era scusata, ma senza tornare indietro sulla sua decisione. Vedova dal 2018, questa intellettuale poliglotta ha contribuito a modernizzare gradualmente la monarchia.

Ultima regina a regnare in Europa, Margrethe è estremamente popolare. Più dell'80% dei danesi si definisce monarchico e l'anno scorso si erano presentati a migliaia per celebrare il suo giubileo di 50 anni di governo. A febbraio, il tribunale ha annunciato che la regina avrebbe dovuto "sottoporsi a un'importante operazione" a causa di problemi alla schiena e che suo figlio erede, il principe Frederik, avrebbe assunto la reggenza.