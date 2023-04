Mosca, le lettere di leva ricevute da 52mila giovani russi

Il colonnello Andrey Biryukov, responsabile della mobilitazione dello Stato maggiore delle forze armate russe, ha dichiarato 52mila giovani russi hanno già ricevuto le lettere di leva nell'ambito del regolare richiamo di primavera, di cui 21mila sono risultati idonei al servizio militare.

"Il richiamo di primavera, iniziato il primo aprile, si sta svolgendo secondo i piani e terminerà il 15 luglio. Finora, 52mila cittadini hanno ricevuto l'ordine di leva e più di 50mila uomini sono arrivati ai commissariati militari", ha dichiarato. Secondo il funzionario militare, 21mila persone si qualificheranno per il servizio militare.

Commentando la nuova legge russa sulla coscrizione elettronica, nel suo report quotidiano su Twitter l'intelligence del ministero della Difesa britannico scrive che "è molto probabile che la creazione di un sistema elettronico per la convocazione dei militari faccia parte di un approccio a lungo termine per fornire personale, dato che la Russia prevede un lungo conflitto in Ucraina".

Nel Donetsk gli attacchi russi vengono lanciati ogni mezz'ora, a Bakhmut continuano pesanti combattimenti mentre non ci sono segnalazioni di tentativi delle truppe della Federazione di avanzare nei sobborghi della città. Lo rileva l'ultimo report dello Stato maggiore ucraino, secondo quanto riportano i media ucraini. Le offensive nelle ultime 24 ore si sono concentrate nelle aree di Lyman, Bakhmut, Avdiïvka e Marin.

Secondo il ministero della Difesa russo, peraltro, le truppe d'assalto Wagner hanno conquistato due quartieri alla periferia nord e sud di Bakhmut (Artyomovsk in russo). Lo riportano le agenzie di stampa statali russe. Pesanti combattimenti anche nelle vicinanze della città del Donetsk teatro di sanguinosi scontri da mesi. Stando alle dichiarazioni del ministero, "le truppe ucraine che restano a Bakhmut stanno distruggendo infrastrutture e blocchi residenziali mentre si ritirano".

Nell'aggiornamento di questa mattina, Kiev sostiene che ieri hanno perso la vita in battaglia 460 militari russi, portando il numero delle vittime tra le truppe della Federazione a un totale di oltre 181.550 soldati uccisi.

E' intanto salito a nove il numero delle vittime civili a Sloviansk, in Ucraina orientale, dove ieri un condominio è stato distrutto dai bombardamenti russi, come riporta Suspilne. Il cadavere di una donna è stato recuperato da sotto le macerie, mentre continuano le ricerche di altre quattro persone. Secondo le autorità di Sloviansk i civili feriti sono 21.

Il leader dei separatisti filorussi di Donetsk, Denis Pushilin, riferisce intanto su Telegram che quattro persone, tra cui una bambina di 7 anni, sarebbero morte a seguito di un bombardamento aereo ucraino a Jasynuvata, nel Donetsk. I feriti sarebbero 10.

Due potenti esplosioni sono state udite a Mariupol, secondo il consigliere del sindaco in esilio della città Petr Andryushchenko.

Citata da Ukrinform, la polizia della regione di Kherson ha detto che a Kherson e Beryslav l'esercito russo ha attaccato la polizia usando droni e alcuni agenti sarebbero stati feriti. In particolare, nella città di Kherson, un'auto della polizia è stata attaccata da un drone, due agenti di polizia sono rimasti feriti e la loro auto è stata danneggiata. Lo stesso è successo a Beryslav, dove un poliziotto è stato ferito e due auto sono finite sotto il fuoco dei russi. Sempre a Beryslav, le forze di Mosca hanno colpito anche 47 edifici residenziali che sono stati danneggiati. La città e i villaggi circostanti sono rimasti senza elettricità.