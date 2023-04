Kiev, 'nessun segreto con gli Usa, i leak non cambiano i piani'

(ANSA) - ROMA, 15 APR - L'Ucraina non ha segreti per gli Stati Uniti e nessuna fuga di documenti o i clamori intorno a essa influenzeranno i piani per sconfiggere i russi e restituire i confini ucraini del 1991. Lo ha detto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal durante una conferenza stampa a Washington, come riportato da Ukrinform.

"Non abbiamo segreti per i nostri affidabili partner strategici", ha risposto Shmyhal quando gli è stato chiesto di commentare le pubblicazioni dei media statunitensi secondo cui l'Ucraina potrebbe nascondere agli Usa i piani per una controffensiva. (ANSA).