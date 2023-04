Iran:in piazza contro gli avvelenamenti, polizia usa lacrimogeni

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Gas lacrimogeni sono stati lanciati dalla polizia iraniana contro un corteo di persone che stavano manifestando oggi contro gli avvelenamento degli studenti a Shahinshahr nel centro del Paese. Lo riportano Bbc Persian e Iran International precisando che nelle immagini pubblicate sui social media si vedono alcune persone radunate davanti ad una scuola mentre urlano slogan antigovernativo come: "Non vogliamo un governo che uccide i bambini, non lo vogliamo" e che poi vengono attaccate dalle forze dell'ordine nel tentativo di disperderli usando i lacrimogeni. (ANSA).