'Navalny in condizioni critiche, possibile avvelenamento'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "La situazione" di Alexei Navalny "è critica, siamo tutti molto preoccupati". Lo ha detto al Guardian Ruslan Shaveddinov, vicino all'oppositore russo in carcere, che venerdì notte avvertito un forte dolore di stomaco. "Abbiamo capito che la situazione doveva essere molto grave perché è stata chiamata un'ambulanza", ha aggiunto, affermando che le autorità carcerarie si sono rifiutate di far ricoverare Navalny in ospedale. L'entourage del blogger anti-Putin ritiene che sia stato avvelenato: "La nostra teoria è che lo stiano gradualmente uccidendo, usando un veleno ad azione lenta attraverso il cibo", ha detto Shaveddinov.

Shaveddinov ha riferito che la scorsa settimana è stata chiamata un'ambulanza nella colonia penale di massima sicurezza IK-6 a Melekhovo, a 250 km da Mosca, dove Navalny è detenuto. E da quel momento non ci sono stati aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, perché "le autorità penitenziarie stanno facendo tutto il possibile per isolarlo", ha aggiunto l'alleato del 46enne oppositore russo, che deve scontare 11 anni di carcere per frode e oltraggio alla corte: accuse che, secondo gruppi di difesa dei diritti umani, sono state inventate per metterlo a tacere.

L'ultimo post sui social media di Navalny risale a giovedì, ossia il giorno prima del peggioramento delle sue condizioni. In quell'occasione aveva lanciato un appello alle autorità della Georgia per rilasciare dal carcere l'ex presidente Mikheil Saakashvili e sottoporlo a cure mediche. (ANSA).