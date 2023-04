Media, 'russa fermata per spionaggio in una raffineria svedese'

(ANSA) - GOTHENBURG, 14 APR - La polizia svedese ha fermato ieri una donna di cittadinanza russa presso la raffineria petrolifera Preemraff a Goteborg: lo riporta una fonte che ha parlato con la Tv svedese TV4. Si tratta della più grande raffineria in Scandinavia che si affaccia sul mare del Nord e ha una capacità massima di 11,4 milioni di tonnellata di greggio l'anno. Dani Backteg, addetto stampa di Preemraff, ha riferito alla Tv pubblica svedese, Svt: "Si tratta di un impiegato presso un nostro fornitore" ha specificato il portavoce. Secondo una fonte riportata dal quotidiano svedese Göteborgs Posten si tratterebbe di spionaggio industriale. La Polizia a Göteborg ha fatto sapere che una persona si trova in stato di fermo per spionaggio industriale, non hanno potuto però confermato se si tratti o meno della stessa persona fermata ieri. Per via della sensitività del caso, il tutto è coperto da rigidissimo segreto istruttorio. (ANSA).