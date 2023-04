L'Ue protesta per l'arresto di attivisti in Cina

La rappresentanza diplomatica Ue a Pechino ha protestato con il ministero degli Esteri cinese per l'arresto di alcuni attivisti e avvocati dei diritti che avrebbero dovuto incontrare funzionari europei. "Yu Wensheng e Xu Yan sono stati arrestati dalle autorità cinesi mentre si recavano alla delegazione dell'Ue", mentre "Wang Quanzhang, Wang Yu e Bao Longjun sono agli arresti domiciliari", si legge sull'account Twitter della delegazione Ue. "Abbiamo chiesto alle autorità cinesi la liberazione immediata e senza condizioni degli attivisti", ha detto una portavoce della Commissione Europea.

La repressione contro gli attivisti in Cina è conosciuta - afferma la portavoce della commissione europea - ed è preoccupante per l'Unione Europea: procedere con arresti appena prima di un incontro con il nostro ambasciatore a Pechino e un alto funzionario europeo non è un modo di procedere accettabile. E abbiamo chiesto alle autorità cinesi la liberazione immediata e senza condizioni degli attivisti".