La talpa Usa accusata di aver violato la legge sullo spionaggio

Jack Teixeira, il 21enne aviere della Guardia nazionale del Massachuttes sospettato di essere la talpa del leak del Pentagono, è stato accusato davanti al tribunale di Boston di violazione dell'Espionage Act, in particolare di detenzione e trasmissione non autorizzate di informazioni di difesa nazionale, nonché di rimozione non autorizzata di informazioni classificate e materiali di difesa.

Rischia fino a 20 anni per ciascuno dei due distinti capi di imputazione di cui è accusato. Per ora il giudice ha deciso che resti dietro le sbarre almeno sino all'udienza della prossima settimana.

E' stato il dipartimento di Giustizia a chiedere che Jack Teixeira resti detenuto durante il procedimento. Il giudice ritiene che possa avere un difensore d'ufficio.

Intanto è emerso che il giovane aveva il nullaosta per documenti top secret sin dal 2021, quando aveva 19 anni ed era nella Guardia Nazionale da 2 anni.