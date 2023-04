Kiev,Mosca vuol tenere in ostaggio gli ingegneri di Zaporizhzhia

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Le forze russe si stanno preparando per prendere in ostaggio il personale ucraino della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo riporta il canale Telegram di Energoatom, l'azienda di Stato ucraina che gestisce le centrali nucleari del Paese.

La scelta sarebbe dovuta alla scarsità di ingegneri nucleari che servono per mandare avanti la centrale: "Tenendo conto dell'enorme carenza di ingegneri nucleari professionisti necessari per far funzionare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, temporaneamente occupata, e temendo un'offensiva ucraina, i nazisti si stanno preparando a tenere in ostaggio i dipendenti della centrale per un lungo periodo", scrive Energoatom.

Per preparare l'operazione, spiega l'azienda ucraina, i russi avrebbero "già portato molto cibo e acqua alla centrale" ed è "probabile che gli occupanti non lasceranno andare il personale della centrale dopo uno dei prossimi turni di lavoro, bloccandolo con la forza all'interno dell'impianto". La tecnica sarebbe la stessa utilizzata a Chernobyl. (ANSA).