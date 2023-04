Kiev, oltre 77.000 crimini di guerra commessi dai russi

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Il tribunale speciale è un elemento obbligatorio della corretta conclusione della guerra. I russi hanno già commesso più di 77.000 crimini di guerra in Ucraina, come omicidi, torture, stupri, deportazioni, saccheggi, ecc.

Questo processo dovrebbe diventare un precedente e una lezione per qualsiasi dittatura nel mondo". Lo afferma in un tweet Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (ANSA).