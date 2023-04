Iran: 582 persone giustiziate nel 2022, il 75% in più del 2021

L'anno scorso l'Iran ha giustiziato almeno 582 persone, con un aumento del 75% rispetto all'anno precedente, secondo i gruppi per i diritti umani Iran Human Rights con sede in Norvegia e Together Against the Death Penalty con sede in Francia. Lo riporta la Cnn.

È stato il numero più alto di esecuzioni nella repubblica islamica dal 2015, la stragrande maggioranza, almeno 544, su persone accusate di omicidio e reati legati alla droga. Ma le due ong affermano che l'aumento delle esecuzioni serve al regime per cercare di spaventare i manifestanti e prevenire il dissenso scatenato dalla morte della 22enne Mahsa Amini lo scorso settembre.