Gb: lanciò uova contro re Carlo, colpevole studente 23enne

(ANSA) - LONDRA, 14 APR - E' stato giudicato colpevole di "comportamento minaccioso" lo studente 23enne Patrick Thelwell che lo scorso novembre aveva lanciato "almeno cinque uova" contro re Carlo III e la regina Camilla durante la loro visita nella città di York, nel nord dell'Inghilterra. In quell'occasione il giovane aveva anche inveito contro le colpe storiche della corona al vertice di "un Paese costruito sul sangue della schiavitù".

Thelwell è stato giudicato dalla York Magistrates' Court per violazione dell'ordine pubblico e nello specifico per aver usato parole e comportamenti minacciosi. Le uova avevano mancato di poco i reali mentre salutavano la folla nella città inglese.

Prima dell'udienza di oggi lo studente ha posato per i fotografi mostrando insieme ad alcuni attivisti cartelli contro la monarchia. Un altro giovane che in dicembre aveva preso di mira re Carlo con un uovo a Luton, il 21enne Harry May, aveva ricevuto una multa di cento sterline all'inizio dell'anno per quel gesto. (ANSA).