Gb, 'a Bakhmut gli ucraini costretti a ritiri ordinati'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Le forze ucraine stanno affrontando "problemi significativi con il rifornimento" e si stanno "sistematicamente ritirando dalle posizioni" che occupavano in precedenza. Lo sostiene l'intelligence Gb nell'ultimo aggiornamento quotidiano.

La difesa ucraina, secondo il rapporto, detiene ancora i quartieri occidentali della città ma nelle ultime 48 ore sono stati oggetto di un fuoco di artiglieria particolarmente intenso dalla Russia. "I gruppi d'assalto Wagner continuano a guidare l'offensiva principale attraverso il centro della città, mentre le truppe aviotrasportate russe hanno rinforzato alcune unità Wagner dai fianchi nord e sud dell'operazione", ha affermato il ministero della Difesa britannico.

L'esercito russo non sarebbe però più in grado di condurre operazioni offensive simultanee in più direzioni e per questo sta concentrando i suoi sforzi sulla città di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, secondo l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Gli esperti del centro studi statunitense citano il vice capo della direzione operativa principale dello stato Maggiore ucraino, Oleksiy Gromov, secondo il quale le truppe russe sono state trasferite da Avdiivka all'area della città assediata. "La dichiarazione di Gromov conferma la valutazione di lunga data dell'Isw, secondo cui le forze armate russe nella loro forma attuale non sono in grado di condurre campagne offensive simultanee su larga scala in più direzioni", sottolinea l'Istituto. (ANSA).