Covid, la variante Arturo fa salire i casi in India

La curva dei casi positivi al Covid-19 si è rivelata ancora in crescita in India con 11.109 nuovi casi registrati ieri. Il ministero alla Sanità segnala che si tratta del totale giornaliero di nuove infezioni più alto da 236 giorni.

L'aumento è largamente imputabile alla variante XBB.1.16, detta anche Arturo o Arcturus, sottovariante di Omicron, nota per essere non troppo grave e per non avere conseguenze letali.

L'impennata dei nuovi positivi, al momento, non sta provocando nel paese una parallela crescita delle ospedalizzazioni e dei decessi.

I dipartimenti alla Salute degli Stati invitano comunque a riprendere l'uso delle mascherine nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto pubblici, pur lasciando la scelta di farlo o meno ai singoli.