Ciclone Ilsa in Australia, raffiche di vento fino a 289 km/h

Il ciclone tropicale Ilsa si è abbattuto sull'Australia nordoccidentale con i venti più forti mai registrati nel Paese, ma le città sembrano essere scampate al peggio della tempesta.

Ilsa ha toccato terra nelle prime ore di oggi come tempesta di categoria cinque - la più alta - vicino alla città scarsamente popolata di Pardoo, a circa 1.600 chilometri a nord-est di Perth.

Secondo l'Ufficio meteorologico nazionale, il ciclone ha fatto registrare una raffica di vento con una velocità record di 289 chilometri orari. Ilsa ha inoltre stabilito un record australiano per la più forte velocità del vento sostenuta in un periodo di 10 minuti, con una media di 218 chilometri orari. Il record precedente era di 194 chilometri orari, segnato dal ciclone George nel 2007. Non si segnalano danni ingenti.