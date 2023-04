Chiude a Mosca il Sakharov Center, ordinato lo sgombero

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il quartier generale del gruppo russo per i diritti umani Sakharov Center, una rara isola di libero dibattito nella capitale russa, chiuderà le sue porte al pubblico questo fine settimana dopo un ordine di sgombero delle autorità locali. Lo riporta il Moscow Times sottolineando che si tratta di una nuova mossa per sopprimere il dissenso.

Inaugurato nel 1996 per onorare la memoria del dissidente sovietico e vincitore nel 1975 del premio Nobel per la pace Andrei Sakharov, il centro è stato un luogo iconico per conferenze, mostre, eventi, cerimonie e dibattiti sui diritti umani.

"Senza questi due edifici, non siamo più un centro pubblico", ha detto Vyacheslav Bakhmin, un veterano attivista per i diritti umani e presidente del consiglio del Centro Sakharov. (ANSA).