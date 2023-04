Altre 4 vittime del naufragio in Tunisia trovate sulla spiaggia

(ANSA) - TUNISI, 14 APR - Sale a 36 il bilancio delle vittime del naufragio di martedì scorso al largo della Tunisia di una barca di migranti dell'Africa subsahariana. Altri quattro corpi in decomposizione, tra cui quello di un neonato, sono stati ritrovati su una spiaggia delle isole Kerkennah, ha reso noto in un comunicato il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi, precisando che si tratta di migranti subsahariani. I loro cadaveri sono stati trasportati all'obitorio di Sfax per essere sottoposti ad autopsia, si legge nella nota. (ANSA)