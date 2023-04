Usa 'condannano con forza' lancio del missile nordcoreano

(ANSA) - WASHINGTON, 12 APR - Gli Stati Uniti hanno "condannato con forza" la Corea del Nord per quello che la Casa Bianca ha descritto come il test di un "missile balistico a lungo raggio", accusando Pyongyang di infiammare le tensioni regionali.

"Il presidente (Joe Biden) e la sua squadra di sicurezza nazionale stanno valutando la situazione in stretto coordinamento con i nostri alleati", ha dichiarato la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson. Il lancio è stato "una sfacciata violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e... rischia di destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione".

(ANSA).