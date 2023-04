Tunisia: il 17,3% dei migranti di ritorno vuole emigrare ancora

(ANSA) - TUNISI, 13 APR - Il 17,2% dei tunisini delle 211.000 persone intervistate, facenti parte della categoria dei "migranti di ritorno" (176.000 uomini e 35.000 donne) ha l'intenzione di emigrare nuovamente. Lo rivela uno studio intitolato "Profili e traiettorie dei migranti tunisini di ritorno" pubblicato dall'Osservatorio Nazionale delle Migrazioni e finanziato dall'Unione europea, nell'ambito della valorizzazione dei risultati dell'indagine nazionale sulle migrazioni internazionali Tunisia-Hims (Ins-Oim) del 2021. La percentuale di coloro che hanno l'intenzione di emigrare di nuovo sale al 21,3% tra coloro che sono stati rimpatriati non volontariamente.

Lo studio conclude che il 72,2% degli intervistati non ha incontrato problemi di reinserimento in Tunisia e che il 70,7% di essi è riuscito a migliorare le proprie condizioni di vita dopo aver risieduto all'estero, con un 19,2% degli intervistati che ha investito in Tunisia. Il periodo prima del 1995 e quello tra il 2010 e il 2020 è stato uno dei periodi che ha visto il maggior numero di rimpatri di migranti, secondo l'indagine. Lo studio ha riguardato qualsiasi persona di nazionalità tunisina di età pari o superiore a 15 anni rientrata in Tunisia dopo aver trascorso un periodo minimo di tre mesi all'estero. (ANSA)