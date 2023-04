Tajani, 'in Tunisia servono riforme ma non siamo colonizzatori'

"Noi abbiamo posto sin dall'inizio il tema delle riforme in Tunisia e dei finanziamenti legati alla progressiva implementazione delle riforme", ma allo stesso tempo "siamo rispettosi della democrazia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa alla Farnesina con il collega tunisino Nabil Ammar. "Non tocca a noi decidere chi deve governare la Tunisia, c'è un governo legittimo.

Dobbiamo rispettare i nostri interlocutori, non sostituirci a loro. Non siamo colonizzatori".

Ed anche per affrontare il tema delle migrazioni, c'è bisogno di "governi democratici con cui interloquire", ha sottolineato Tajani. Aggiungendo che il collega Ammar gli ha assicurato che in Tunisia "stanno andando avanti con le riforme". (ANSA).