Taiwan, rilevati altri 26 aerei e 7 navi da guerra cinesi

Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito che la Cina sta continuando le sue incursioni intorno all'isola dopo aver rilevato nelle ultime 24 ore un totale di 26 aerei militari e 7 navi da guerra dell'Esercito popolare di liberazione, precisando di aver monitorato la situazione e mobilitato, come da protocollo, le sue forze armate tra aeronautica, marina e sistemi missilistici.

In una nota, il ministero ha precisato che 14 jet militari, di cui sei SU-30, sei J-16 e due J-10, hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, l'area cuscinetto non riconosciuta ma rispettata da Pechino fino allo scorso anno.

(ANSA).