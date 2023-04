Seul, la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato verso il Mare Orientale, noto anche come Mare del Giappone: lo riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, che cita lo Stato Maggiore dell'esercito del Paese.

La notizia ha subito spinto il governo giapponese a invitare la popolazione della regione settentrionale di Hokkaido a mettersi al riparo: "Evacuare immediatamente. Evacuare immediatamente", ha annunciato il governo in un avviso, invitando i residenti a trovare rifugio all'interno di edifici.

Successivamente, tuttavia, il premier Fumio Kishida ha annunciato che il missile "non è caduto sul territorio giapponese". Funzionari della città di Asahikawa, in Hokkaido, avevano già dichiarato su Twitter che il missile non sarebbe caduto vicino alla regione. "Dopo aver confermato le informazioni, non c'è alcuna possibilità che il missile cada su Hokkaido o sulle aree circostanti", si legge nel messaggio, che cita la rete di emergenza del governo nazionale.

Da parte sua, il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha dichiarato ai giornalisti che il proiettile, "probabilmente un missile balistico di classe Icbm (missile balistico intercontinentale, ndr)", non sembra essere caduto all'interno della Zona economica esclusiva del Giappone.