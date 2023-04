Nyt, la talpa è un 21enne della Guardia Nazionale

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - La presunta talpa dei file segreti del Pentagon è un membro di 21 anni dell'ala dell'intelligence della Massachusetts Air National Guard, secondo interviste e documenti esaminati dal New York Times. Il suo nome e' Jack Teixeira, era il leader di un gruppo online sulla piattaforma Discord dove sono stati scaricati i file segreti del Pentagono. Era lui a controllare il server del gruppo, denominato 'Thug Shaker Central' e composto da 20-30 persone, prevalentemente uomini e teenager, che condividevano la loro passione per le armi, meme razzisti e videogames. Due dirigenti statunitensi hanno confermato che gli investigatori vogliono parlare con lui della fuga di documenti ritenendo che potrebbe avere informazioni rilevanti per l'indagine. Gli investigatori federali stanno cercando da giorni la persona che ha fatto trapelare i documenti top secret online ma finora non hanno identificato Airman Teixeira o chiunque altro come sospetto.

Il New York Times ha identificato la presunta talpa dei file segreti Usa attraverso il suo profilo sulla piattaforma online Discord individuando altri dettagli, come l'interno della sua casa d'infanzia - postata sui social in foto di famiglia - che coincidono con quelli ai margini delle foto dei documenti classificati fatti trapelare. L'aviatore Teixeira è arruolato nel 102mo Intelligence Wing della Massachusetts Air National Guard. (ANSA).