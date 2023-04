Nuove azioni in appoggio ad Alfredo Cospito in Spagna

(ANSA) - MADRID, 13 APR - Proseguono, come nei mesi scorsi, le azioni di solidarietà ad Alfredo Cospito da parte di appartenenti alla galassia dei movimenti anarchici in Spagna.

In mattinata, alcuni manifestanti hanno preso parte a un presidio di fronte all'ambasciata italiana di Madrid: nell'occasione, è stato esposto uno striscione contrario al 41 bis e sono stati scanditi cori contro "lo Stato italiano", definito "assassino".

Secondo quanto annunciato su siti web e profili social di area anarchica, iniziative simili sono in programma sabato 15 aprile in alcune città spagnole, tra le quali Madrid, Barcellona e Tarragona.

Sempre sul web circola un video di un'azione di sostegno a Cospito realizzata lo scorso marzo nella sala "Pittura e movimento anarchico" del museo Reina Sofía di Madrid: nelle immagini, si vede una persona mentre legge, con il volto coperto da una maschera, un manifesto a favore dell'anarchico italiano incarcerato. (ANSA).