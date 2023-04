L'Ue sanziona la Wagner e l'agenzia 'fabbrica dei troll'

(ANSA) - BRUXELLES, 13 APR - L'Unione Europea ha aggiunto la compagnia d'armi privata Wagner e l'agenzia Federal News Agency o Ria Fan, nota come fabbrica dei troll e parte della galassia media Patriot, alla sua lista nera di sanzioni per le attività in Ucraina. Entrambe fanno capo allo chef di Putin, l'oligarca Yevgeny Prigozhin. Lo si legge nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue.

(ANSA).