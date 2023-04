Cremlino, non monitoriamo lo stato di salute di Navalny

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il Cremlino non monitora lo stato di salute di Alexey Navalny. "Non monitoriamo, non abbiamo una tale opportunità, non abbiamo tali poteri", ha detto Peskov secondo l'agenzia Ria Novosti dopo che gli alleati di Navalny hanno denunciato problemi di salute per l'oppositore in carcere per motivi politici.

Secondo l'avvocato Vadym Kobzev, Navalny avrebbe perso otto chili in 15 giorni, e nella notte tra venerdì e sabato avrebbe accusato forti dolori allo stomaco tanto da essere stato necessario l'intervento di un'ambulanza. "Non possiamo escludere che lo stiano avvelenando lentamente, in modo che peggiori in modo graduale ma costante", ha affermato l'avvocato.

Peskov ha dichiarato che si sta "parlando di un detenuto" e che "il Servizio penitenziario federale si occupa di lui". (ANSA).