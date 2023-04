Corte Usa approva temporaneamente la pillola abortiva

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Una corte d'appello federale degli Stati Uniti ha approvato temporaneamente, a condizioni rigorose, l'utilizzo della pillola abortiva. Un gruppo di tre giudici della Corte d'Appello del Quinto Circuito di New Orleans si è pronunciato per mantenere il Mifepristone disponibile ma con regole più severe che includono l'obbligo di appuntamenti di persona con i medici per ricevere il farmaco. Il dipartimento di Giustizia americano aveva chiesto la sospensione della sentenza di un giudice federale del Texas che aveva bloccato la vendita della pillola abortiva Mifepristone, ampiamente utilizzata in tutti gli Stati Uniti. (ANSA).