Ucraina: Blinken chiama Kuleba per la controffensiva e gli aiuti

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba discutendo "dei preparativi in corso per la controffensiva primaverile dell'Ucraina, comprese le promesse di assistenza alla sicurezza da parte di alleati e partner". Lo rende noto il dipartimento di Stato americano.

Blinken ha sottolineato come il successo dell'Ucraina sia "vitale per la pace e la sicurezza in Europa" e "ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a stare con l'Ucraina per tutto il tempo necessario". (ANSA).