Taiwan: William Lai candidato dei Democratici alle presidenziali

Sarà William Lai il candidato del Partito democratico progressista alle elezioni presidenziali di Taiwan del 2024. Lai, 63 anni e attuale vicepresidente, è noto per essere un più esplicito sostenitore dell'indipendenza dell'isola rispetto all'attuale presidente di Taipei, Tsai Ing-wen. "Sono molto onorato di aver ricevuto la nomina del Dpp per partecipare alle elezioni presidenziali del 2024 e per sostenere il dovere di salvaguardare Taiwan", ha detto Lai in una conferenza stampa, secondo i media locali. L'annuncio è maturato a due giorni dalla fine delle esercitazioni delle forze armate cinesi intorno all'isola, conclusesi lunedì.