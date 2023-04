Per carte segrete Pentagono 'la Serbia invia armi all'Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La Serbia, l'unico Paese d'Europa che ha rifiutato di imporre sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, si sarebbe invece detta d'accordo a inviare armi a Kiev e le starebbe già inviando: è quanto rivelano alcuni dei documenti top secret del Pentagono trapelati in questi giorni, secondo quanto scrive l'agenzia Reuters sul suo sito.

Il documento, scrive Reuters - che è anche citata dall'Ukrainska Pravda -, è una lista della risposta Paese per Paese, che include 38 Paesi europei, alla richiesta di "armi letali" e di addestramento da parte dell'Ucraina. (ANSA).