Lula promosso dal 39% dei brasiliani dopo 100 giorni di governo

(ANSA) - BRASILIA, 12 APR - Dopo 100 giorni di governo, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha fatto "meno del previsto" secondo il 48% dei brasiliani, mentre ha compiuto quanto era da aspettarsi secondo il 31%: è quanto risulta da un sondaggio Ipec commissionato dalla Rede Globo. Il rilevamento mostra anche che l'esecutivo è approvato dal 39% degli intervistati e disapprovato dal 26%.

L'approvazione del leader di sinistra è scesa di due punti rispetto a un'altra misurazione effettuata a marzo, mentre l'immagine negativa è a sua volta aumentata di due punti.

Ciò nonostante, secondo il sondaggio Lula ha sette punti in più di immagine positiva rispetto ai primi 100 giorni al governo del suo predecessore, l'ex presidente di destra Jair Bolsonaro.

L'indagine ha consultato 2.000 persone tra l'1 e il 5 aprile con un margine di errore di due punti percentuali in più o in meno.

