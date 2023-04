'La Cina domenica imporrà la no fly zone a nord di Taiwan'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La Cina imporrà una no fly zone a nord di Taiwan per il 16 aprile, in concomitanza con "attività spaziali": lo afferma il ministero dei Trasporti di Taipei.

La Cina "sembra star provando a essere pronta a scatenare la guerra contro Taiwan", ha dichiarato in un'esclusiva alla Cnn il ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, secondo cui l'isola "deve prepararsi". Dopo tre giorni e passa di manovre militari tutte attorno all'isola, con simulazione di attacchi di precisione, il ministro ha espresso la sua ferma condanna.

L'intelligence Usa ritiene che Xi Jinping abbia ordinato ai militari di essere pronti all'invasione per il 2027. Wu risponde: "I leader cinesi ci penseranno due volte prima di decidere di usare la forza contro Taiwan", ma Taiwan deve essere semplicemente preparata". (ANSA).