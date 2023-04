I casi di Covid in crescita in India, 'quasi 8.000 in 24 ore'

(ANSA) - NEW DELHI, 12 APR - I casi di Covid-19 in India sono in ulteriore crescita: secondo il ministero alla Salute, il Paese ha registrato 7.830 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, la cifra più alta degli ultimi sette mesi.

Ieri negli ospedali pubblici e privati di tutta l'India si sono tenute esercitazioni per verificare il grado di preparazione delle strutture sanitarie nell'eventualità di una improvvisa impennata del virus. Sono state controllate la disponibilità di letti, di ossigeno, i reparti di terapia intensiva, le attrezzature e tutti i materiali necessari per combattere il diffondersi del Covid.

L'aumento dei casi è largamente imputabile alla variante XBB.1.16, una sottovariante di Omicron, nota per essere non letale e non troppo grave: l'impennata dei nuovi positivi, infatti, non provoca una parallela crescita delle ospedalizzazioni.

In un meeting online con i responsabili alla salute dei vari Stati il 7 aprile, il ministro Mandaviya li ha invitati ad incrementare l'attenzione e il numero dei test molecolari e delle vaccinazioni. Alcuni Stati hanno ripristinato l'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici e di seguire i protocolli di sicurezza. (ANSA).