Grecia: partito di ultradestra verso l'esclusione alle elezioni

(ANSA) - ATENE, 12 APR - Il Parlamento greco ha votato nella tarda serata di ieri un emendamento che mira ad escludere dalle elezioni del prossimo 21 maggio il Partito nazionale dei Greci di Ilias Kasidiaris, ex leader di Alba Dorata, condannato a 13 anni di carcere per avere partecipato ad un'associazione per delinquere.

L'emendamento è stato approvato con i voti del partito al governo di Nea Dimokratia e di quello socialista del Pasok, mentre Syriza si è astenuto, e aumenta da cinque a dieci il numero dei giudici della Corte Suprema che, come da prassi, dovranno esprimersi sulla legittimità della candidatura dei partiti prima delle elezioni.

L'emendamento è stato pensato per rafforzare la riforma approvata il 9 febbraio scorso, che vieta la candidatura di partiti i cui membri sono stati condannati, anche solo in primo grado, per una serie di reati tra cui quello di associazione per delinquere. (ANSA).