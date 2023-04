Governo spagnolo in allerta per la minaccia della siccità

(ANSA) - MADRID, 12 APR - Cresce in Spagna il livello d'allerta per i potenziali pericoli legati alla siccità: una situazione che si sta prolungando in diverse aree del Paese. In tal senso, il Ministero dell'Agricoltura ha convocato per mercoledì prossimo una riunione con agenti del settore primario per evaluare l'impatto su attività agricole e d'allevamento.

Nel frattempo, le riserve idriche nel Paese si trovano al 51,2% del totale, al di sotto della media, e sono diminuite dello 0,4% nell'ultima settimana.

La situazione di siccità è particolarmente acuta in alcune regioni spagnole, ad esempio in Catalogna, dove ieri il leader regionale, Pere Aragonès, ha definito quello dell'assenza di precipitazioni come "il problema più grave" che affronta il territorio nell'immediato.

Intanto, l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet) ha reso noto che il 2022 è stato l'anno con le temperature marittime più alte dal 1940 nelle acque che circondano la Spagna, con un eccesso medio di 0,7 gradi rispetto ai livelli considerati normali. (ANSA).