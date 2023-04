Gb chiede cautela sulle ultime rivelazioni dalle carte Usa

(ANSA) - LONDRA, 12 APR - Il ministero della Difesa britannico sollecita alla "cautela" sulla credibilità dei contenuti attribuiti a documenti segreti che sarebbero sfuggiti al Pentagono americano e che sono trapelati in questi giorni sui media, pur senza smentire categoricamente nulla. Incluso l'imbarazzante rivelazione delle scorse ore sulla presunta presenza attuale in Ucraina di decine di militari dei reparti speciali del Regno Unito e di altri Paesi Nato, impegnati verosimilmente come consiglieri sul fronte delle operazioni di guerra contro la Russia.

I documenti contengono "un significativo livello d'imprecisione" su alcuni punti", ha sostenuto oggi un portavoce, sollecitando "i lettori a essere cauti di fronte ad accuse che hanno il potenziale di spargere disinformazione". Il portavoce ha comunque evitato di andare al concreto e di confermare o smentire alcunché di specifico: come la rivelazione rimbalzata ieri sui media del Regno secondo cui i commandos occidentali indicati come presenti in Ucraina alla data del 23 marzo sarebbero in maggioranza britannici (50), assieme a 17 lettoni, a 15 francesi, a 14 statunitensi e uno olandese. Finora Londra aveva riconosciuto d'aver inviato militari dei suoi reparti speciali a Kiev nel giugno 2021 nell'ambito di un programma di "addestramento congiunto", senza mai confermare una loro permanenza successiva all'inizio dell'attacco di Mosca del febbraio 2022. Mentre la Nato ha sempre negato di essere attualmente presente nel Paese ex sovietico "boots on the ground". (ANSA).