Biden a Belfast vede Sunak e i leader locali nordirlandesi

(ANSA) - LONDRA, 12 APR - Prima giornata della visita in Irlanda di Joe Biden al via stamattina, con una passeggiata fra simpatizzanti assiepati e dispositivi di sicurezza blindati a Belfast, nell'Ulster britannico, dove in giornata il presidente americano ha in programma un intervento per il 25esimo anniversario dello storico accordo di pace nordirlandese del Venerdì Santo 1998.

L'intervento è preceduto in questi minuti da un faccia a faccia tra Biden e il premier britannico Rishi Sunak, che lo ha ricevuto ieri sera al suo arrivo, allargato a seguire alla presenza di leader locali dei vari partiti - unionisti protestanti, repubblicani cattolici o interconfessionali - dell'Irlanda del Nord. Niente visita invece al parlamento di Stormont, dove gli organismi politici locali sono paralizzati da mesi di stallo legato ai dissidi fra unionisti e repubblicani sugli accordi post Brexit.

Dal fronte unionista non sono mancate polemiche sulla durata di una visita nella quale il presidente Usa (di radici familiari irlandesi del sud) si fermerà in Ulster solo poche ore, per poi spostarsi nella Repubblica d'Irlanda per ben tre giorni (da stasera fino al 14 aprile) e dedicarsi sia a incontri politici con i vertici di Dublino, sia a un tour fra le contee d'origine degli avi di suo padre e di sua madre. Fonti della Casa Bianca hanno da parte loro sottolineato l'impegno di Biden a sostenere senza riserve sia la pace, sia l'economia dell'Irlanda del Nord, negando recisamente che egli abbia ereditato con il sangue irlandese alcun pregiudizio e men che meno "odio contro il Regno Unito". (ANSA).