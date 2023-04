Biden a Belfast esalta la pace, 'non era inevitabile'

(ANSA) - LONDRA, 12 APR - La pace in Irlanda del Nord "non era inevitabile", è stato il risultato di un duro sforzo negoziale e di chi vi s'impegnò. Lo ha sottolineato il presidente Joe Biden a Belfast celebrando come un successo storico i 25 anni dell'accordo di pace del Venerdì Santo del 1998 all'Ulster University. Biden ha esaltato la mediazione condotta allora dal senatore Usa George Mitchell ricordandone le parole sui negoziati: "700 giorni di fallimenti e uno di successo". Ha quindi ribadito che proteggere quell'accordo resta "una priorità" per gli Usa, promettendo nuovo sostegno economico all'Ulster: "Pace e opportunità economiche vanno insieme".

"La Brexit ha creato sfide complesse in Irlanda del Nord". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nel suo intervento alla Ulster University di Belfast, con un plauso al Windsor Framework, l'accordo di revisione del Protocollo per l'Irlanda del Nord raggiunto di recente fra Londra e Bruxelles con la revisione dell'intesa post-Brexit. Biden ha detto di sperare che si sblocchi la situazione di stallo politico locale prolungato e le istituzioni "emergano dalla paralisi" per riprendere a funzionare, oltre a lanciare un appello ad archiviare definitivamente la strada della violenza. (ANSA).