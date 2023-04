Ancora contestazioni contro Macron durante la visita in Olanda

Nuova contestazione contro Emmanuel Macron durante la visita di Stato del presidente francese nei Paesi Bassi. Al suo arrivo all'università di Amsterdam, il presidente francese è stato sopreso da un manifestante che ha scandito ''On est là, on est là'' (''Siamo qui, siamo qui''), l'ormai celebre slogan anti-Macron divenuto virale nelle manifestazioni francesi contro la riforma delle pensioni.

Nelle immagini diffuse da BFMTV, il dimostrante dall'accento olandese viene immobilizzato a terra dagli uomini del servizio d'ordine e continua a cantare in posizione supina nonostante l'intervento della security. Lo slogan "On est là, on est là'" venne coniato durante le contestazioni dei Gilet gialli, poi ripreso nei cortei contro la contestata riforma che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni.

Intanto, in Francia, è prevista per domani una dodicesima giornata di manifestazioni e scioperi, alla vigilia del cruciale pronunciamento della corte costituzionale. Macron effettua fino a questa sera una visita di due giorni nei Paesi Bassi, la prima per un presidente francese da 23 anni, accompagnato dalla moglie Brigitte Macron. (ANSA).