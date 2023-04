Ucraina, offensiva russa nel Donetsk con perdite "significative"

Secondo il report quotidiano dello Stato maggiore ucraino, l'esercito russo si sta concentrando in operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiika, e Maryinsky, nel Donetsk. Lo riporta Rbc-Ukraine. Le forze armate ucraine hanno respinto 52 attacchi. Nell'ultimo giorno, le truppe del Cremlino hanno lanciato 39 attacchi aerei e 7 missilistici, 4 dei quali dal sistema di difesa aerea S-300 sulla città di Kramatorsk, afferma lo Stato maggiore. "Hanno effettuato 47 attacchi da più sistemi di lancio contro le posizioni militari ucraine e contro le infrastrutture civili. A Bakhmut ancora attacchi, i combattimenti continuano".

Agenzia ANSA Nuove regole di reclutamento a Mosca ma negano la mobilitazione - Mondo Il presidente della commissione Difesa della Duma Andrey Kartapolov ha annunciato oggi l'applicazione di nuove regole per le convocazioni militari in Russia, affermando che il Paese non sta attualmente pianificando un'altra ondata di mobilitazione (ANSA)

L'esercito russo continua ad avanzare su Bakhmut, in Ucraina orientale, ma sta subendo perdite "significative": lo scrive nel suo ultimo report il think tank statunitense Isw (Institute for the Study of War). I filmati geolocalizzati pubblicati il 9 e il 10 aprile mostrano che le forze militari russe hanno compiuto progressi marginali a nord-ovest di Khromove (2 chilometri a ovest di Bakhmut), nel sud-ovest e a nord, a 15 chilometri dalla città.

Agenzia ANSA Cremlino: 'Nessuna ipotesi di tregua per la Pasqua ortodossa' - Mondo I fiorussi controllerebbero il 75% di Bakmut, Secondo Peskov Parigi non può rivendicare un ruolo da mediatore: 'Sta con l'Ucraina direttamente e indirettamente'. Mosca rafforza la difesa aerea contro la Finlandia nella Nato. Kiev: 'Respinti 58 attacchi russi nelle ultime 24 ore'. Secondo l'esercito, continua l'offensiva di Mosca nella regione di Donetsk (ANSA)

Un drone di provenienza sconosciuta è caduto nel perimetro dell'aeroporto di Belgorod, in territorio russo: lo ha riferito all'agenzia di stampa russa Ria Novosti un rappresentante dei servizi di emergenza. "Nel pomeriggio di ieri, un drone si è schiantato nel territorio dell'aeroporto, la recinzione dello scalo è stata leggermente danneggiata", ha detto. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime. Sulle circostanze dell'incidente stanno indagando gli inquirenti, ha aggiunto la fonte.