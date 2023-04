Trump torna a Ny per deporre nella causa contro la sua società

(ANSA) - WASHINGTON, 11 APR - Donald Trump torna a New York giovedì per affrontare un'altra battaglia legale, questa volta nell'ambito della causa civile intentata dalla procuratrice generale Letitia James contro l'ex presidente, i suoi figli e la Trump Organization. Lo riferiscono diverse fonti alla Cnn.

Nel procedimento da 250 milioni di dollari l'accusa contesta alla famiglia del tycoon il coinvolgimento in una truffa decennale per manipolare il valore degli asset allo scopo di avere migliori condizioni con le banche e le assicurazioni. E' probabile che Trump si appellerà al quinto emendamento, la facoltà di non rispondere, come ha fatto lo scorso agosto quando è comparso in tribunale per la stessa causa e ha rifiutato di rispondere ad oltre 400 domande. (ANSA).