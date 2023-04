Israele, 'uccisi due palestinesi, hanno sparato ai soldati'

Due "terroristi armati" sono stati "neutralizzati" dai soldati israeliani nei pressi dell'insediamento ebraico di Elon Moreh in Cisgiordania. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui i due "avevano in precedenza sparato da un'automobile in corsa in direzione di una postazione dell'esercito e sono stati poi colpiti dai soldati". Secondo i media i due sono morti.

Secondo l'esercito israeliano, citato dai media, i due palestinesi armati sono stati uccisi nello scontro con i soldati nei pressi dell'insediamento ebraico di Elon Moreh, in Cisgiordania, dopo che avevano sparato in direzione dei militari. Fonti palestinesi dicono che uno dei due, Saud A-Titi, era un ufficiale dei servizi di sicurezza nell'Autorità nazionale palestinese (Anp), mentre il secondo si chiamava Mohammad Abu Dara ed era membro delle Brigate del Martiri di Al-Aqsa, legate ad al Fatah.