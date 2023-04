Guterres in Somalia, Onu lancia allarmi sicurezza e siccità

(ANSA) - MOGADISCIO, 11 APR - Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è oggi in Somalia, dove ha "lanciato l'allarme" chiedendo un "massiccio sostegno internazionale" per la Somalia durante una visita nel Paese del Corno d'Africa afflitto da un'insurrezione islamista e da una siccità senza precedenti. "Sono qui anche per lanciare l'allarme sulla necessità di un massiccio sostegno internazionale (...) a causa delle difficoltà umanitarie che il Paese sta affrontando; un massiccio sostegno umanitario legato al rafforzamento delle capacità di sicurezza in Somalia" e "per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese", ha dichiarato Guterres. (ANSA).