Campione di ciclismo ucraino ucciso in battaglia a Bakhmut

Il ciclista ucraino Konstantin Deneka, 40 anni, è morto in battaglia a Bakhmut. Lo ha scritto su Facebook la commissione parlamentare sport citata da Ukrainska Pravda.

Deneka prestava servizio in una delle unità speciali della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino. L'atleta è morto il 31 marzo nei pressi di Bakhmut a causa di una ferita da schegge. Il 12 marzo aveva compiuto 40 anni.

"Konstantin Deneka è stato membro del Leader Citroen Team, con il quale ha vinto decine di gare ciclistiche in tutta l'Ucraina. A settembre, Kostya è venuto a Bucha per sostenere i partecipanti a una gara ciclistica in occasione della Giornata della città", si legge nella nota delle commissione.