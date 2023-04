Taiwan condanna la Cina, 'mina la pace e la stabilità'

(ANSA) - TAIPEI, 10 APR - Il ministero degli Esteri di Taiwan ha condannato la Cina per aver minato "la pace e la stabilità" nella regione al termine della tre giorni di esercitazioni militari su vasta scala intorno all'isola in cui sono state impegnate le forze armate cinesi.

La Cina "usa deliberatamente le esercitazioni militari per minare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan", ha affermato il ministero degli Esteri, aggiungendo che Taipei manterrà stretti legami con gli Stati Uniti "per impedire in modo congiunto l'espansionismo autoritario". (ANSA).