E' di cinque morti e almeno otto feriti il bilancio della sparatoria in una banca a Louisville, in Kentucky. Lo riferisce la polizia. Anche l'aggressore, un ex impiegato, è morto. Non è chiaro se si sia suicidato o sia stato colpito dagli agenti. La polizia ha avvertito che "l'inchiesta e' ancora lunga". Tra i feriti c'è anche un agente.