Netanyahu ci ripensa, conferma ministro licenziato a Difesa

Con una mossa a sorpresa Benyamin Netanyahu ha confermato come ministro della Difesa Yoav Gallant che aveva licenziato settimane fa per questioni legate alla riforma giudiziaria. "Ci sono state divergenze, anche pesanti ma - ha detto in una conferenza stampa sulla attuale situazione di sicurezza in Israele - ho deciso che Gallant resta nel suo incarico a mantenere la difesa di Israele".