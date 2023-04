Melania Trump torna in pubblico dopo l'incriminazione di Donald

Melania Trump ricompare in pubblico per la prima volta dall'incriminazione dell'ex presidente Donald Trump a New York per il caso dei presunti pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. L'ex first lady e il marito sono stati visti insieme per il pranzo di Pasqua nel club di Mar-a-Lago, in Florida. In un video postato su Instagram si notano gli altri commensali che li accolgono con una standing ovation nella sala da ballo di Mar-a-Lago dove i due sono seduti al consueto tavolo. Melania e' rimasta in silenzio per tutta la settimana e non e' comparsa al fianco del marito ne' a New York ne' durante il suo discorso una volta tornato in Florida. Ha fatto solo una breve apparizione sui social media ieri con un messaggio per augurare una Buona Pasqua.