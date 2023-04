Cisgiordania, palestinese ucciso in scontro con soldati Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - Un giovane palestinese, Muhammad Oweidat Bilhan, è stato colpito a morte oggi dal fuoco di militari israeliani durante uno scontro a fuoco avvenuto nel campo profughi Aqabat Jaber, presso Gerico (Cisgiordania). Lo ha riferito il ministero della sanità palestinese, citato dall'agenzia di stampa Maan. Due altri palestinesi sono stati ricoverati in ospedale, dopo essere stati colpiti dal fuoco di militari che a quanto pare sono entrati per catturare ricercati.

In precedenza, in una operazione simile nella zona di Nablus, sono rimasti feriti in modo leggero da colpi d'arma da fuoco un ufficiale ed un soldato dell'esercito israeliano. (ANSAmed).