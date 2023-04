Cina, indipendenza e pace di Taiwan si escludono a vicenda

(ANSA) - PECHINO, 10 APR - La Cina avverte che "l'indipendenza e la pace di Taiwan" sono scenari "che si escludono a vicenda". Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha affermato, nel briefing quotidiano, che "le esercitazioni congiunte per affilare la spada" dell'Esercito popolare di liberazione cinese, partite sabato e che dovrebbero concludersi oggi puntando a "circondare l'isola", sono "un severo monito per le forze secessioniste di Taiwan e la loro collusione con forze esterne", nonché "azioni necessarie per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale". Pechino considera Taipei parte "inalienabile" del suo territorio. (ANSA).